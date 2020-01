Banco di Sardegna – Openjobmetis, la partita in diretta

Prima giornata del girone di ritorno e trasferta sarda per la Openjobmetis che fa visita alla Dinamo allenata da Gianmarco Pozzecco. Squadre in campo domenica 12 gennaio a partire dalla 18,30. Seguite e commentate con noi il match all’interno del consueto liveblog, aperto alle vostre opinioni: scrivete nello spazio commenti o usate gli hashtag #direttavn o #sassarivarese su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.