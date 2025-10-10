Openjobmetis Varese – EA7 Armani Milano, la partita in diretta
Primo match stagionale all'Itelyum Arena per la squadra di Kastritis: il derby con l'Olimpia di sabato 11 (ore 18,15) Segui e commenta con noi il match in #direttavn
L’Itelyum Arena riapre le porte per la Serie A di basket con il derby tra la Openjobmetis Varese e l’EA7 Emporio Armani Milano valido come anticipo della seconda giornata, sabato 11 ottobre alle 18,15. Un incontro molto atteso, anche per via del successo di Librizzi e compagni all’esordio, che VareseNews racconta attraverso la consueta #direttaVN disponibile dal venerdì pomeriggio; poi sabato dalle 17,30 circa la cronaca minuto per minuto.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.
