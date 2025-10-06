“Dal Parquet”: il dopopartita di Banco Sardegna – Openjobmetis 102-105

Prende il via con una vittoria la seconda stagione di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il nostro podcast dedicato ai match della Openjobmetis. I biancorossi sbanca Sassari tirando in maniera sontuosa e sfruttando i punti di Nkamhoua e Alviti prendendo così i primi due punti buoni per la classifica.

All’interno del podcast trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, i commenti ironici scelti tra quelli dei tifosi (per inviare i vostri vocali: 353 4848857) e il punto tecnico di coach Roberto Conti.

“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube.

La fotografia è di Alberto Ossola, il supporto tecnico di Thomas Massara.

Giovedì non perdete la puntata di “Luci a Masnago” su Radio Materia, in diretta dalle 14.



