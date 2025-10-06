“Dal Parquet”: il dopopartita di Banco Sardegna – Openjobmetis 102-105
Episodio 1 per la seconda stagione del nostro podcast sulla Pallacanestro Varese: i biancorossi iniziano col botto espugnando il campo di Sassari grazie a percentuali celestiali dall'arco. Ascoltalo su tutte le piattaforme audio
Prende il via con una vittoria la seconda stagione di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il nostro podcast dedicato ai match della Openjobmetis. I biancorossi sbanca Sassari tirando in maniera sontuosa e sfruttando i punti di Nkamhoua e Alviti prendendo così i primi due punti buoni per la classifica.
All’interno del podcast trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, i commenti ironici scelti tra quelli dei tifosi (per inviare i vostri vocali: 353 4848857) e il punto tecnico di coach Roberto Conti.
“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube.
La fotografia è di Alberto Ossola, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì non perdete la puntata di “Luci a Masnago” su Radio Materia, in diretta dalle 14.
GLI ARTICOLI DI VARESENEWS
.
LA CRONACA – LE PAGELLE – LE INTERVISTE
