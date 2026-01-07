Veljko Mrsic: “Quando Varese gioca in casa, la partita non è mai finita”
Il croato, protagonista con i Roosters dello scudetto, è il coach di Sassari che sta facendo corsa parallela con la Openjobmetis. "Ricordo con affetto Colombo e Galleani. Il Poz in Turchia? Avrà addosso tanta pressione"
Si sono affrontate nella prima giornata di andata e, nell’ultimo periodo, stanno facendo corsa parallela: la Openjobmetis e il Banco Sardegna si trovano nel gruppo di squadre che, con un turno ancora da giocare, sono appaiate a quota 12 punti. Entrambe inoltre hanno due punti a forte rischio, quelli guadagnati con Trapani, (che nel frattempo è stata cacciata dalla Champions dopo una partita farsa) ma sono state capaci di risollevarsi dopo un avvio difficile.
A rendere più interessante il cammino della Dinamo (guardandolo da Varese) c’è anche l’uomo che sta guidando la squadra dalla panchina: Veljko Mrsic (foto Fiba Europe Cup). Il campionissimo che fu tassello determinante nello scudetto dei Roosters del 1999 e che per questo resta un’icona tra i tifosi nonostante la sfortunata esperienza all’esordio da coach nel 2007-2008 quando la squadra retrocedette (lui restò in sella 9 partite, poi toccò a Bianchini). In Sardegna ha ereditato la panchina da un altro ex varesino, Massimo Bulleri.
Veljko, da “avversario diretto” cosa pensa del momento della Openjobmetis?
«Sto seguendo Varese con attenzione: siamo alla pari in classifica e viene da tre vittorie consecutive quindi è in un periodo positivo. Contro Napoli la squadra è stata molto brava a credere nella vittoria fino in fondo, anche quando era scivolata nel punteggio fino a -6 o -7 nell’ultimo quarto. Ma giocare a Masnago dà sempre un aiuto importante: quando Varese gioca in casa la partita non è mai finita perché con la spinta del pubblico i biancorossi possono sempre cambiare marcia».
Lei mancava da alcuni anni dalla Serie A: che campionato ha trovato?
«Vero, anche se ho sempre seguito il campionato italiano. Io credo che il livello sia buono e sia migliorato: ci sono due squadre di Eurolega ma anche diverse altre che partecipano alle coppe europee e questo aiuta a rendere la LBA più competitiva. Vedo buoni giocatori e squadre ben allenate. E poi mi fa piacere che tanti impianti siano pieni: Varese ovviamente è tra questi e anche da noi a Sassari il PalaSerradimigni è tornato a riempirsi. Contro Brescia c’erano 4mila spettatori dopo che le presenze erano scese di molto: una bella soddisfazione, per me».
Mantiene ancora contatti e amicizie a Varese?
«Qualcuna sì, in particolare con Gianni Chiapparo che era il gm dei Roosters dello scudetto: con lui mi sento abbastanza di frequente. Ma lasciatemi rivolgere un pensiero a due persone che non ci sono più e a cui ho voluto bene: Dodo Colombo e Sandro Galleani. Mi piace ricordarli con affetto».
E il Poz?
«Anche con lui ci sentiamo spesso: lo volli con me, da assistente, per due anni quando allenavo a Zagabria e i contatti sono costanti. Ci siamo parlati anche prima della sua firma con il Galatasaray avvenuta nei giorni scorsi».
Che consiglio dà a Gianmarco per la sua esperienza in Turchia?
«Non sarà facile perché al Galatasaray c’è tanta pressione e perché la lega è molto competitiva soprattutto ai piani alti. Ci sono squadroni come Fenerbahce ed Efes o formazioni come il Bahcesehir o il Besiktas che giocano bene. Il Gala ha giocatori di talento ma che in difesa fanno fatica: il Poz dovrà iniziare a lavorare da quell’aspetto».
