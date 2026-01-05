Sette squadre a quota 12, Openjobmetis compresa: sprint affollato per la Coppa Italia

Varese è settima a una giornata dal giro di boa di metà campionato. La classifica di LBA ha del clamoroso, se pensiamo che la Openjobmetis – e con lei Sassari – erano rimaste fino a Natale in piena lotta salvezza, ma tra le penalizzazioni a Trapani, le frenate di Trieste e Cremona e gli alti e bassi di Napoli e Trento i biancorossi si sono ritrovati nella parte sinistra della graduatoria.

Quella che, tra l’altro, permette di qualificarsi per la Coppa Italia, anche se su tutto il discorso pesa – lo abbiamo già detto e ripetuto – la situazione di Trapani che attualmente ha 8 punti di penalità e una sconfitta a tavolino (20-0) per non essersi presentata a Bologna pur restando a quota 12.

E proprio su “quota 12” c’è un traffico mai visto: sono ben sette (ovvero quelle citate sopra) le squadre appaiate, tra cui appunto la Openjobmetis, quando manca un solo turno per concludere il girone di andata. Varese proverà quindi a sfruttare la trasferta in casa di Treviso – ultima – per ottenere la quarta vittoria consecutiva e con essa il pass per le Final Eight, sempre che Trapani scenda in campo (al PalaShark) con Trento come promesso. Se invece i siciliani dessero forfait sarebbero esclusi dal campionato, con cancellazione dei risultati acquisiti e per la OJM tutto sarebbe più complicato.

La 15a non prevede altri scontri diretti tra formazioni a 12: sulla carta il turno è poco favorevole a Napoli (in casa con Milano lunedì sera) e a Cremona che giocherà al “Carnera” contro una Udine in ottima forma. Sassari (a Reggio) e Trieste (in casa con Cantù) dovranno fare i conti con le altre due pericolanti insieme a Treviso ma entrambe hanno perso con la Openjobmetis che quindi – in caso di vittoria – può permettersi di farsi accompagnare a 14 da sardi e giuliani.

DAL PARQUET – È disponibile la puntata 14 del nostro podcast pubblicato dopo ogni partita della Openjobmetis. La trovate nel box sottostante.

Intanto, lunedì 5, si è conclusa la 14a giornata: nel pomeriggio è arrivata l’ufficializzazione del 20-0 della Virtus (che va in testa da sola) su Trapani mentre in serata il derby veneto si è tinto di orogranata. Larga vittoria della Umana Venezia ai danni della Nutribullet Treviso (87-66) nella quale ha esordito da capo allenatore Marcelo Nicola (al posto del silurato Rossi).

LBA – LA SITUAZIONE dopo 14 giornate

CLASSIFICA: V. Bologna 24; Brescia 22; Milano, Venezia, Tortona 20; Trapani (-8), VARESE, Napoli, Cremona, Sassari, Trento, Trieste 12; Udine 10; Cantù, Reggio Emilia 6, Treviso 4.

PROSSIMO TURNO – Sabato 10: Reggio E. – Sassari; Trapani – Trento. Domenica 11: Treviso – VARESE (ore 16); Trieste – Cantù; Udine – Cremona; Venezia – V. Bologna; Brescia – Tortona. Lunedì 12: Napoli – Milano.

LUCI A MASNAGO – La volata per le Final Eight e i match contro Napoli (vinto) e Treviso (domenica prossima) saranno tra gli argomenti di “Luci a Masnago”, la trasmissione di VareseNews in onda giovedì 8 gennaio dalle ore 14 su Radio Materia. Il programma con Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni sarà poi disponibile in formato podcast QUI.