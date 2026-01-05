Varese News

Sport

Sette squadre a quota 12, Openjobmetis compresa: sprint affollato per la Coppa Italia

Varese deve battere Treviso (KO nel posticipo della 14a con Venezia) e sperare che Trapani non si ritiri: a un turno dalla fine del girone di andata i biancorossi sono settimi

Openjobmetis Varese – Guerri Napoli 84-80

Varese è settima a una giornata dal giro di boa di metà campionato. La classifica di LBA ha del clamoroso, se pensiamo che la Openjobmetis – e con lei Sassari – erano rimaste fino a Natale in piena lotta salvezza, ma tra le penalizzazioni a Trapani, le frenate di Trieste e Cremona e gli alti e bassi di Napoli e Trento i biancorossi si sono ritrovati nella parte sinistra della graduatoria.

Galleria fotografica

Openjobmetis Varese – Guerri Napoli 84-80 4 di 71
Openjobmetis Varese – Guerri Napoli 84-80
Openjobmetis Varese – Guerri Napoli 84-80
Openjobmetis Varese – Guerri Napoli 84-80
Openjobmetis Varese – Guerri Napoli 84-80

Quella che, tra l’altro, permette di qualificarsi per la Coppa Italia, anche se su tutto il discorso pesa – lo abbiamo già detto e ripetuto – la situazione di Trapani che attualmente ha 8 punti di penalità e una sconfitta a tavolino (20-0) per non essersi presentata a Bologna pur restando a quota 12.

E proprio su “quota 12” c’è un traffico mai visto: sono ben sette (ovvero quelle citate sopra) le squadre appaiate, tra cui appunto la Openjobmetis, quando manca un solo turno per concludere il girone di andata. Varese proverà quindi a sfruttare la trasferta in casa di Treviso – ultima – per ottenere la quarta vittoria consecutiva e con essa il pass per le Final Eight, sempre che Trapani scenda in campo (al PalaShark) con Trento come promesso. Se invece i siciliani dessero forfait sarebbero esclusi dal campionato, con cancellazione dei risultati acquisiti e per la OJM tutto sarebbe più complicato.

La 15a non prevede altri scontri diretti tra formazioni a 12: sulla carta il turno è poco favorevole a Napoli (in casa con Milano lunedì sera) e a Cremona che giocherà al “Carnera” contro una Udine in ottima forma. Sassari (a Reggio) e Trieste (in casa con Cantù) dovranno fare i conti con le altre due pericolanti insieme a Treviso ma entrambe hanno perso con la Openjobmetis che quindi – in caso di vittoria – può permettersi di farsi accompagnare a 14 da sardi e giuliani.

DAL PARQUET – È disponibile la puntata 14 del nostro podcast pubblicato dopo ogni partita della Openjobmetis. La trovate nel box sottostante.

Intanto, lunedì 5, si è conclusa la 14a giornata: nel pomeriggio è arrivata l’ufficializzazione del 20-0 della Virtus (che va in testa da sola) su Trapani mentre in serata il derby veneto si è tinto di orogranata. Larga vittoria della Umana Venezia ai danni della Nutribullet Treviso (87-66) nella quale ha esordito da capo allenatore Marcelo Nicola (al posto del silurato Rossi).

LBA – LA SITUAZIONE dopo 14 giornate
CLASSIFICA: V. Bologna 24; Brescia 22; Milano, Venezia, Tortona 20; Trapani (-8), VARESE, Napoli, Cremona, Sassari, Trento, Trieste 12; Udine 10; Cantù, Reggio Emilia 6, Treviso 4.
PROSSIMO TURNOSabato 10: Reggio E. – Sassari; Trapani – Trento. Domenica 11: Treviso – VARESE (ore 16); Trieste – Cantù; Udine – Cremona; Venezia – V. Bologna; Brescia – Tortona. Lunedì 12: Napoli – Milano.

LUCI A MASNAGO – La volata per le Final Eight e i match contro Napoli (vinto) e Treviso (domenica prossima) saranno tra gli argomenti di “Luci a Masnago”, la trasmissione di VareseNews in onda giovedì 8 gennaio dalle ore 14 su Radio Materia. Il programma con Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni sarà poi disponibile in formato podcast QUI.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

VareseNews è da anni una realtà editoriale, culturale e sociale fondamentale per il territorio. Ora hai uno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Openjobmetis Varese – Guerri Napoli 84-80 4 di 71
Openjobmetis Varese – Guerri Napoli 84-80
Openjobmetis Varese – Guerri Napoli 84-80
Openjobmetis Varese – Guerri Napoli 84-80
Openjobmetis Varese – Guerri Napoli 84-80

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.