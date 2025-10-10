La Openjobmetis affila le sue armi, Milano risponderà con Dunston

Azioni rapide, rapidissime, per colpire i punti deboli degli avversari. E per poi provare a difendersi con le unghie, con i denti e – perché no – sfruttando al massimo le condizioni ambientali favorevoli. Sono le tattiche della guerriglia ma anche quelle che la Openjobmetis deve provare a mettere in atto per riuscire in un’impresa estremamente difficile: battere Milano.

L’Olimpia, tre sconfitte in fila tra Partizan, Tortona e Monaco, non è intenzionata a concedere di nuovo lo scalpo, tanto meno in Serie A contro una Varese di fascia più bassa e in un derby che probabilmente è più sentito sotto al Sacro Monte ma che non viene ignorato dalle parti del Duomo. La OJM però vuole e deve provarci per dare continuità alla vittoria di Sassari, per regalarsi 24 ore in testa alla classifica, perché si tratta dell’esordio casalingo e perché – in fin dei conti – il successo ottenuto lo scorso anno a Masnago fu molto pesante in chiave salvezza.

Già, ma come fare? Lo abbiamo detto in avvio: provando a colpire con le proprie armi quali la rapidità – vedremo se finalmente Moody produrrà una prova degna del suo curriculum – e il tiro da tre punti dopo la cuccagna sassarese quando i biancorossi hanno realizzato dall’arco con oltre il 50%. Alviti e Freeman sono i principali candidati a questo esercizio mentre la mobilità di Nkamhoua servirà ai blitz nell’area milanese priva di Nebo, Cancar, Totè e quasi certamente di LeDay (a Varese, lì in mezzo, mancherà Renfro).

Ma proprio qui Messina potrebbe calare uno dei tanti assi del suo mazzo, il grande ex Bryant Dunston. Il pivot “indimenticabile” non è stato schierato nelle competizioni italiane ma viste le assenze è in predicato di “portare la borsa” e di vestire la canotta dell’EA7: una situazione che i tifosi di Varese – un po’ per affetto e un po’ per timore – speravano che non si verificasse. E il fatto che proprio Dunston abbia rilasciato una breve dichiarazione al sito dell’Olimpia relativa al suo anno con la Cimberio («ho avuto il privilegio di giocare per coach Vitucci con compagni interessati solo ai buoni risultati della squadra») lascia davvero pensare che sarà della partita.

Mannion e Alviti sono gli altri ex (ma ci sono anche coach Seravalli, assistente all’EA7, il dottor Matteo Acquati e… Luis Scola) del derby 197 pronto a giocarsi in una Itelyum Arena tutta esaurita (salvo probabilmente la “gabbia” ospite). Messina ha tenuto le carte coperte tra gli esterni dove potrebbe dare più spazio agli italiani, anche perché in settimana si sposterà a Monaco di Baviera e Kaunas per l’Eurolega e infine a Sassari. Ma la lunghezza del roster milanese permette questo e altro.

