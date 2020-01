Bimba precipita dal balcone, è in gravi condizioni

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 12 vi è stato un infortunio in via Cantonale a Cresciano.

In base a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, una bambina di 3 anni di nazionalità somala residente in Riviera si è arrampicata sul parapetto ed è caduta da un balcone. L’appartamento era posto al primo piano di uno stabile. Quindi la piccola ha fatto un volo da un’altezza di circa 5 metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale nonché i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega che, dopo aver prestato le prime cure alla bambina, l’hanno trasportata in elicottero all’ospedale.

Stando a una prima valutazione medica la bimba ha riportato serie ferite.