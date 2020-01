Caronnese in Liguria contro un Savona in difficoltà

La Caronnese cerca la terza vittoria in tre gare in questo 2020 e domenica (19 gennaio ore 14.30) scenderà in campo allo storico “Bacigalupo” di Savona per affrontare i liguri, che stanno attraversando una grave crisi societaria. (Foto Agostino Castelnuovo – Sc Caronnese)

I rossoblu vogliono sfruttare il buon stato di salute e l’obiettivo è tornare dalla Riviera di Ponente con i tre punti per continuare ad abitare nelle zone nobili della classifica e sfruttare un eventuale passo falso della capolista Prato, distante un solo punto.

In casa Caronnese è arrivato un nuovo giocatore: Mohamed “Momo” M’Zoughi, difensore destro o centrale classe 2000 cresciuto nel Varese, protagonista lo scorso anno in Eccellenza con i biancorossi e mei impegnato in questi primi mesi di stagione dalla Giana Erminio in Serie C.

A Savona invece la situazione non è per nulla tranquilla. La società, che vede il luinese di residenza Sergio Sgubin nel ruolo di presidente, è in grave crisi e il fallimento è uno scenario plausibile (l’articolo di Ivg.it). A dicembre sono stati diversi i calciatori che hanno preferito salutare la società lasciando la rosa rimaneggiata.

La squadra si è così ritrovata nel giro di pochi mesi dall’essere una pretendente per il primo posto a lottare per la salvezza.