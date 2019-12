Un luinese alla guida del Savona

Da oggi, lunedì 16 dicembre, il Savona Calcio ha un presidente varesotto, più precisamente di Luino. (Foto ivg.it).

Sergio Sgubin ricopre attualmente anche la carica di Presidente Nazionale ANSDIPP, Associazione dei manager del sociale e del Sociasanitario ed è stato ex consulente di Direzione della Fondazione Comi di Luino, ruolo ricoperto dal 2006 al 2012.

Di origine friulane, il neo numero uno della squadra di calcio ligure che milita nel Girone A di Serie D – assieme alla varesotta Caronnese di Caronno Pertusella – si è presentato oggi alla stampa.

Queste le prime parole di Sgubin, riportate dal quotidiano online Ivg.it: «A differenza dell’ex presidente Patrassi non ho una vita con una storia legata al calcio. Vengo dal mondo della sanità. Sono un manager specializzato nella gestione di strutture socio-sanitarie per minori, anziani e disabili. Sono qui a dare il mio contributo a livello economico e finanziario, lavoro molto per cercare di mettere a posto le cose, per dare continuità a questo progetto. Siamo appena stati in comune per rinnovare una collaborazione importante che ci permetta di proseguire al meglio la stagione».