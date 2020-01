Caso Newton, interviene anche la Consulta Giovanile

Anche Roberta Varani, Presidente della Consulta Giovanile di Varese, interviene sui disagi legati ai malfunzionamenti del riscaldamento all’Isis Newton di Varese.

«Come Presidente della Consulta Giovanile sto seguendo con attenzione e sono in costante contatto con i rappresentanti degli studenti dell’Isis Newton per superare al più presto la difficile situazione che i ragazzi stanno vivendo. L’unico modo per raggiungere l’obiettivo è quello di lavorare insieme, in un’ottica di condivisione e dialogo, anche con la dirigenza dell’istituto» ha spiegato.

«La priorità adesso è risolvere i problemi di riscaldamento, ormai all’ordine del giorno in diversi istituti scolastici di Varese – spiega Varani – le polemiche non servono, bisogna raggiungere al più presto una situazione di normalità per il bene degli studenti, che hanno il diritto di frequentare le lezioni e studiare in condizioni di normalità. È quindi assolutamente necessario, come primo passo, organizzare un incontro con il Presidente della Provincia ed esporre la sistematicità della problematica, arrivando ad elaborare una strategia per eliminare i disagi nel minor tempo possibile».

«I gravi fatti occorsi al Newton, con le conseguenti sanzioni adottate, rappresentano una manifestazione di disagio degli studenti, sulle cui cause come Consulta stiamo lavorando attraverso una giornata dedicata in programma per il 10 febbraio 2020 a Villa Recalcati, alla presenza di dirigenti scolastici e nella speranza che possa essere altresì un’occasione di scambio e arricchimento reciproco per le scuole di Varese, centrali nel nostro organo in quanto principale luoghi di interazione tra i ragazzi del territorio» conclude Varani.