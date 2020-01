Newton: dopo il caos, si prova a ricucire

Sono ancora sospesi i 77 studenti dell’Istituto Newton ritenuti colpevoli di interruzione di pubblico servizio martedì scorso, al rientro dalle vacanze natalizie.

Questa mattina, alcuni degli studenti coinvolti sono stati accolti dal dirigente dell’Ufficio scolastico varesino Giuseppe Carcano: « Ha voluto ascoltarci per capire le ragioni della nostra protesta».

Dopo i ragazzi, Carcano incontrerà il dirigente del Newton Daniele Marzagalli che ha preso la drastica decisione davanti all’atteggiamento decisamente sopra le righe dei ragazzi.

Qualcuno, infatti, non contento di uscire dall’aula per denunciare le temperature estremamente rigide, ha superato i limiti compiendo alcuni gesti vandalici. Chi esattamente abbia sferrato calci alla parete di cartongesso che delimita la presidenza e abbia rotto la maniglia della porta non è chiaro. Gli studenti sono stati sospesi cautelativamente in attesa che sull’episodio si pronuncino anche gli organi scolastici competenti.

Un chiarimento a scuola non c’è stato e anche il dirigente Carcano non rilascerà dichiarazioni in merito finché non avrà incontrato il dirigente per capire cosa abbia causato quell’ora di follia in via Zucchi.