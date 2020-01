A Cuggiono arriva la casetta dell’acqua

«Anche Cuggiono avrà la sua casetta dell’acqua». L’annuncio è della sindaca Maria Teresa Perletti. La prima cittadina ha dichiarato che l’impianto per l’erogazione dell’acqua comunale sarà davanti ai bagni di piazza Mercato.

«Sarà realizzato un nuovo basamento – ha spiegato Perletti – e rifatto completamente lo scivolo per i disabili. Sarà installata una casetta completamente nuova, di ultimo modello. La struttura avrà una fontanella ai quattro lati, per i passanti, i ciclisti o per i cani a passeggio. L’acqua naturale – ha precisato – sarà gratuita, mentre quella frizzante avrà un prezzo molto basso e sarà erogata con la tessera sanitaria».