Dekker: l’abbigliamento per chi esce dagli schemi della routine e ama differenziarsi

Quasi sempre, quando alzi la testa, è come rivivere il mare. Uno spazio che costituisce il contesto d’elezione per Dekker, brand storico dell’outerwear caratterizzato da un design pratico e versatile che rilegge le influenze rigorose e funzionali delle uniformi della marina militare. Lo stile contemporaneo e deciso, riconoscibile in un istante, dell’abbigliamento Dekker fonde l’ispirazione dello stile militare-tecnico al gusto che il moderno Globetrotter ricerca in termini di coolness, ricercatezza di linea, leggerezza e soft-technicity.

L’amore per la scoperta e la libertà si ritrovano nel personaggio le cui gesta sono state fonte d’ispirazione per il brand: il Primo Ufficiale della Marina Ten Dekker. Costui era un uomo capace di mettere in discussione le convenzioni e le regole, secondo il proprio personale spirito critico e la capacità intuitiva che gli hanno permesso di vedere sempre oltre la superficie, per compiere scelte consapevoli e mai imposte.

Nelle vicende che lo hanno visto protagonista c’è il gusto per la scoperta, la ricerca di una prospettiva che sa osservare in profondità nell’analisi di temi e relazioni, e l’intenzione di varcare la frontiera delle regole. Ed è questo ciò che comunicano gli abiti Dekker.

Dekker: intraprendenza, grinta e intuito

Nella visione di Dekker il mare è metafora della vita, contraddistinto da orizzonti in costante cambiamento e da abissi che celano segreti. Il brand ha infatti eletto il sottomarino come simbolo, in esso è presente l’attitudine a crearsi sempre nuove rotte, dando prova di volontà e tenacia all’interno di un itinerario che va in profondità.

Passando in rassegna la proposta di Dekker troviamo giacche, piumini, cappotti e parka. I prodotti sono concepiti in Italia con grande attenzione verso ogni dettaglio, e manifestano adattabilità a qualunque scenario e resistenza. Tutti i modelli infatti prendono ispirazione dal mondo Military e U-Boot e ne esprimono lo spirito attraverso dettagli e materiali di evocazione “tecnica”, in modo da poter essere utilizzati e sperimentati anche in condizioni estreme.

Le principali novità di Dekker per la prossima stazione AI20 sono state presentate nella cornice di Pitti Immagine Uomo, dal 7 al 10 gennaio. La prossima stagione invernale si esprimerà in tutta la sua leggerezza e comfort attraverso la piuma sintetica, per look urbani, mentre la piuma d’anatra verrà utilizzata per affrontare temperature più rigide. Il Doppio Jersey Accoppiato, ormai un “must” della proposta Dekker, è confermato e arricchito di nuove modellistiche oltre che di un’articolazione più ampia sotto l’aspetto dei pesi. Lo stesso vale per il Raso Stretch di Nylon, questa volta sviluppato anche nel modello per Lui.