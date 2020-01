Denunciato per immigrazione clandestina

Attorno all’una circa della scorsa notte gli agenti del settore di polizia di frontiera di Luino, impegnati nei consueti controlli nelle aree di retro-valico hanno sorpreso nei pressi di Ponte Tresa un cittadino tunisino di ventidue anni totalmente privo di documenti di identificazione. L’uomo si trovava a bordo di un’autovettura con targa elvetica ed era verosimilmente diretto in Svizzera attraverso il vicino valico.

È stato condotto presso gli uffici per essere sottoposto agli accertamenti del caso, al termine dei quali, essendosi accertato il suo stato di clandestinità in Italia, è stato denunciato per il reato di immigrazione clandestina ed immediatamente avviato alle procedure amministrative di espulsione.

L’episodio si inquadra nella costante attività di controllo svolta dalla Polizia di Frontiera a ridosso dei valichi con la Svizzera: nel solo mese di gennaio sono stati effettuati 154 posti di controllo sulle principali arterie stradali, per un totale di oltre 1.200 persone sottoposte a controllo, di cui circa 150 di provenienza extra-comunitaria.