Nuovo documentario per Filippo D’Angelo, appuntamento con le glorie del calcio

Filippo D’Angelo, documentarista fagnanese, invita i suoi concittadini e tutti gli appassionati di calcio per la proiezione del suo nuovo lavoro, dedicato ai campioni del calcio fagnanese dal titolo “fagnano football stories”, opera della durata di 60 minuti. L’appuntamento è per giovedì 23 gennaio (ore 21) nell’aula magna delle scuole Fermi in piazza Alfredo Di Dio.

Un viaggio nel tempo,che oltre a raccontare la storia di un piccolo club calcistico,va ben oltre i confini nazionali e internazionali. «I protagonisti parlano delle loro importanti storie di calcio, che devono essere ancora scritte, durante il tempo che verrà. Per me è stato un onore raccontarli».

In sala, oltre al giornalista Ottavio Tognola, lo storico del ‘900 Aldo Tronconi e il docente della Cattolica di Milano Roberto Della Torre,ci saranno i calciatori di cui Fagnano deve andare fiera . Riccardo Colombo, Abel Gigli, Matteo Gabbia e la leggenda Pippo Taglioretti.