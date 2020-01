Doppietta di Martinenghi a Ginevra

Inizia bene il 2020 di Nicolò Martinenghi impegnato nelle prime gare dell’anno nuovo al Meeting di Ginevra che si è svolto nel weekend di sabato 18 e domenica 19 gennaio.

Il ranista azzatese ha vinto i 50 rana con il crono in 27″17 precedendo il compagno azzurro e primatista italiano Fabio Scozzoli (27″38). Bel risultato per il ventenne di Azzate, primatista italiano della distanza per la quale ha già ottenuto a qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo.

La doppietta di Martinenghi è arrivata domenica sui 100 rana (1’00″08, nuovo record della manifestazione) nell’ultima giornata del meeting.