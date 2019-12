Super Martinenghi, record italiano e pass per Tokyo 2020

Prestazione di forza di Nicolò Martinenghi che nella finale dei 100 rana agli assoluti di Riccione polverizza il record italiano e si prende il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 con un fantascientifico 58″75.

L’azzatese è il primo azzurro del nuoto che stacca il biglietto per il Giappone per partecipare alla grande kermesse a cinque cerchi.

La parole di Martinenghi alla fine della gara ai microfoni di RaiSport trasmettono grande soddisfazione: «Sono emozionato per la gara, ho lottato per ottenere tutto questo anche perché negli ultimi due anni ho fatto fatica, soprattutto mentalmente. Scusate per l’esultanza, non sono solito comportarmi così ma raggiungere questo risultato è stata una cosa bellissima. Questo è il risultato dei duri allenamenti, segno che il lavoro paga sempre».

Sfiora invece il bersaglio a cinque cerchi Arianna Castiglioni, che non raggiunge il crono minimo per solo 50 centesimi di secondo.

Arianna va vicinissima al crono necessario per qualificarsi alle Olimpiadi (1’06″7) chiudendo la finale dei 100 rana con il tempo di 1’07″20. 50 centesimi di secondo che non permettono ancora alla bustocca di avere la certezza di partecipare alla prossima manifestazione a cinque cerchi.

Rimane la soddisfazione del primo posto – pari merito con Martina Carraro – che vale il titolo italiano per la bustocca, anche se trapela un po’ di amarezza nelle parole lasciate a RaiSport: «Passare in pochi giorni dalla vasca corta a quella lunga è stato un problema».