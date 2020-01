Due film per far conoscere la Shoah ai ragazzi

Anche in occasione del Giorno della Memoria, l’amministrazione comunale di Ferno – assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione – sceglie di rivolgersi principalmente ai ragazzi, invitandoli nella Sala Consiliare di via Roma 51, venerdì 31 gennaio dalle ore 9.30 alle 11.30, per assistere alla proiezione del film “Monsieur Batignole”.

Si tratta di un film del 2002, diretto da Gerard Jugnot.

E’ il 1942. La Francia è sotto l’occupazione tedesca. Edmond Batignole, un rosticciere, viene suo malgrado coinvolto dal futuro genero, attivo collaborazionista, nell’arresto della famiglia ebrea dei Bernstein, suoi vicini di casa. Simon, uno dei figli, riesce a scappare ma, presentatosi alla soglia di casa convinto di trovarne i genitori, scopre che Edmond e la sua famiglia ne hanno preso possesso e vivono lì. Edmond, sentendosi in colpa, decide di nascondere Simon cui si aggiungono due cugine anche loro sfuggite alla deportazione della famiglia.

La proiezione, aperta a tutti coloro che avessero l’opportunità di intervenire, sarà specificamente dedicata ai ragazzi delle classi terze della scuole medie “Benedetto Croce”. A loro, che quelle orribili e drammatiche pagine di storia la studiano sui libri, l’Amministrazione Comunale vuole fornire uno strumento in più per riflettere su uno scempio che, purtroppo, non smette mai di essere attuale. Ad accompagnare i ragazzi nella visione del film sarà il critico cinematografico Paolo Castelli che, insieme a loro, ne commenterà le immagini proponendo spunti per la riflessione finale.

La scelta di proiettare il film e di coinvolgere i più giovani – spiega l'assessore Sarah Foti – nasce dalla collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e la scuola, con la dirigenza ed i suoi docenti, e dalla volontà dell'Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione di continuare il percorso di iniziative volte a sensibilizzare e a far crescere il senso di responsabilità civica e civile dei nostri ragazzi che sono il nostro futuro».

Dal canto suo la scuola, già lunedì 27 gennaio accompagnerà alcune classi dell’Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” a Cinelandia per assistere alla proiezione del film “JoJo Rabbit”.