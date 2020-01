Eccellenza, guida il Verbano ma la corsa per la Serie D è serrata

Il girone di andata ha regalato tante emozioni e qualche sorpresa. L’Eccellenza alla fine del 2019 vede comandare il Verbano con 34 punti in 15 partite, tre lunghezze in più del Busto 81.

Quello dei rossoneri di Besozzo è stato un girone di andata molto positivo, quasi sorprendente. I ragazzi di mister Costanzo Celestini hanno chiuso la prima parte di stagione con 10 vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta. Numeri molto importanti, che li hanno portati meritatamente in testa al gruppo.

Non ha mai perso contatto con la vetta il Busto 81, che segue i besozzesi a tre punti di distacco. La squadra di mister Paolo Crucitti si è confermata a più riprese la seconda forza del Girone A. Il solco da colmare è di tre punti, sognare è lecito.

Al terzo posto c’è la Rhodense, neopromossa che ha saputo fare 29 punti e guadagnandosi il titolo di “sorpresa”, almeno per quanto riguarda la prima parte di stagione.

Attenzione alla Varesina, che dopo la prima parte di campionato è quarta con 26 punti, ma ha tutto il potenziale per poter fare un girone di ritorno da vera protagonista. La squadra di mister Marco Spilli dovrà evitare i passi falsi dell’andata se vorrà davvero essere una pretendente per la vetta, che ora è lontana 8 punti. Un margine importante ma la squadra di Venegono Superiore ha tutto il potenziale per riuscire nella rimonta.

La Vergiatese è riuscita a uscire dalla zona playout con un finale di 2019 positivo, nonostante l’ultima sconfitta interna. Per i granata l’obiettivo sarà restare fuori dalla lotta salvezza e provare a vivere un girone di ritorno più tranquillo.

Chi invece dovrà lottare per evitare la retrocessione sarà la Sestese che con 14 punti non può dirsi serena. La squadra di Sesto Calende dovrà lottare per uscire dalla zona calda ed evitare di giocarsi la permanenza in categoria ai playout.

Il campionato riprenderà il 12 gennaio, sarà un 2020 tutto da vivere.