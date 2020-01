Esame di maturità: greco e latino al classico, matematica e fisica allo scientifico

Il Ministro Azzolina, attraverso una storia di Instagram , ha rivelato le materie delle seconde prove all’Esame di Stato che inizierà il prossimo 17 giugno.

Al liceo classico confermata, novità dello scorso anno, la doppia prova greco e latino e così allo scientifico i ragazzi affronteranno una prova che proporrà quesiti matematici ma anche di fisica.



Al Liceo delle Scienze umane, opzione Economico-sociale, ci saranno Diritto ed Economia politica e Scienze umane, mentre al linguistico sarà un tema in inglese.

Per l’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia, le materie della seconda prova saranno Laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e Scienza e cultura dell’alimentazione. All’Istituto per i Servizi per l’agricoltura, i ragazzi avranno “Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed Economia agraria e dello sviluppo territoriale”.

Al Tecnico per il Turismo ci saranno Discipline turistiche e aziendali e Lingua inglese. Al Tecnico indirizzo Informatica, Sistemi e reti e Informatica.

COMMISSARI ESTERNI

LICEO

al liceo classico saranno i docenti di scienze naturali e storia dell’arte

al liceo scientifico : le materie esterne saranno filosofia e storia dell’arte, per scienze applicate sarà scienze. Per lo sportivo sarà scienze motorie e sportive.

A linguistico il commissario esterno saranno le due lingue e il docente di scienze

Al liceo artistico: matematica e storia dell’arte

A scienze umane saranno lingua straniera e scienze

Al coreutico saranno fisica e storia dell’arte

ISTITUTI TECNICI

Istituto tecnico economico: matematica/ inglese/ informatica ( a seconda dei diversi indirizzi

Istituto tecnico tecnologico: lingua inglese e meccanica/sistemi automazione/elettrotecnica/inglese (tecnologie dei processi di produzione/chimica e biochimica ( a seconda dei diversi indirizzi)

ISTITUTI PROFESSIONALI

Sistemi per l’agricoltura: inglese/matematica

Socio sanitario: inglese/matematica

Ottico: inglese/ottica e ottica applicata

Odontotecnico: inglese e gnatologia

Enogastronomici: inglese

Servizio commerciali: inglese, diritto ed economia

Manutenzione e assistenza tecnica: inglese e tecnologie elettrico-elettroniche/,meccaniche e applicazioni

Manutenzione mezzi di trasporto: inglese e tecnologie meccaniche e applicazioni

Produzioni visive: inglese e storia delle arti visive

IL COLLOQUIO

Il colloquio sarà pluridisciplinare. Ciascuna commissione predisporrà i materiali di partenza da sottoporre agli studenti (potranno essere un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema). Il lavoro dei commissari si baserà su quanto studiato dai ‘maturandi’ nel loro percorso: farà fede il documento predisposto dai docenti di classe. Niente sorteggio fra le buste, dunque. Al momento dell’inizio della prova, la commissione sottoporrà uno spunto al candidato, che rappresenterà, comunque, solo un momento di avvio del colloquio.