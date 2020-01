Finali di Coppa Italia al PalaYamamay, aperte le prevendite

Si è aperta la prevendita dei biglietti per assistere alle Finali della Coppa Italia 2020, in programma sabato 1 e domenica 2 febbraio al PalaYamamay di Busto Arsizio.

Uno degli eventi più attesi del nuovo anno, giunto alla 42a edizione, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport.

UYBA Volley ricorda ai suoi tifosi che l’evento non è compreso in abbonamento e che la società non è organizzatrice della manifestazione. Per tutte le info su biglietti e accrediti bisognerà fare riferimento a Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport.

Sul circuito Vivaticket, sono disponibili i tagliandi per il weekend del 1-2 febbraio: le quattro semifinaliste della Coppa Italia di A1 e le due finaliste della Coppa Italia di A2 si sfideranno al PalaYamamay di Busto Arsizio per i due ambitissimi trofei.

Due giorni di pallavolo di altissimo livello, un evento pensato soprattutto per i giovani e per le famiglie, che potranno godere della fantastica ‘Promozione Family‘ (di seguito i dettagli).

I PREZZI PER GIORNATA

PARTERRE VERDE Intero: € 37,00

Ridotto U12/O65: € 30,00

Omaggio: U6 PARTERRE ARGENTO Intero: € 37,00

Ridotto U12/O65: € 30,00

Omaggio: U6 PARTERRE ORO + hospitality: Intero: € 65,00 PRIMO ANELLO ROSSO A e B: Intero: € 22,00

Ridotto U12/O65: € 16,00

Omaggio: U6 PRIMO ANELLO ROSSO NON NUMERATO Intero: € 17,00

Ridotto U12/O65: € 12,00 RIDOTTO TESSERATI: € 10,00 PROMO FAMILY (solo 100 biglietti riservati): All’acquisto di 2 biglietti interi, sconto del 50% sul secondo ridotto U/O Omaggio: U6 SECONDO ANELLO GIALLO NON NUMERATO Intero: € 12,00

Ridotto U12/O65: € 8,00

Ridotto Tifoserie: € 8,00

RIDOTTO TESSERATI: € 6,00

Omaggio: U6 LE MODALITA’ DI ACQUISTO I tagliandi sono disponibili online sul circuito Vivaticket.it e in tutte le ricevitorie Vivaticket fino a domenica 2 febbraio. Biglietti Semifinali sabato 1 febbraio: https://www.vivaticket.it/ita/event/finali-coppa-italia-01-02-2020/145181 Biglietti Finali domenica 2 febbraio: https://www.vivaticket.it/ita/event/finali-coppa-italia-02-02-2020/145182 I tagliandi acquistati online dovranno essere stampati attraverso la modalità “Print at Home” e presentati all’ingresso del PalaYamamay nei giorni della manifestazione (il biglietto stampato dovrà essere esibito al controllo accessi, senza la necessità di recarsi alle casse).

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE