Incidente con ribaltamento a Vergiate

Grave incidente stradale in via Milano a Vergiate, a ridosso del complesso svincolo tra Sempione e superstrada per Besozzo.

È successo alle 7.25 di oggi, giovedì 30 gennaio. Secondo le prime informazioni l’incidente ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura che si è ribaltata.

Sul posto vigili del fuoco e 118. Le persone coinvolte sono ferite ma non in immediato pericolo di vita.