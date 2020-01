Incidente sulla gallaratese, auto contro ostacolo

Incidente stradale questo pomeriggio, mercoledì lungo la strada provinciale (ex statale) Gallaratese a Jerago con Orago. Il tratto in questione è la “via Varesina” fra Albizzate e l’abitato di Jerago.

Dalle prime informazioni vi sarebbe un unico veicolo coinvolto, uscito di strada (immagine di repertorio).

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e il 118 che ha inviato un’ambulanza. Anche le forze dell’ordine sono state allertate, in questo caso i carabinieri della compagnia dia Gallarate.

Il ferito è un uomo di 79 anni soccorso in codice giallo.