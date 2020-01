Inquinamento alle stelle, una cappa tossica da Milano a Varese

Le elaborazioni grafiche di Arpa Lombardia parlano chiaro: una cappa tossica si estende su mezza Lombardia e “copre” anche mezza provincia di Varese, dalla pianura di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno su su fino a Varese. Solo verso la montagna le cose migliorano davvero.

C’è da sperare nell’arrivo della pioggia e nel vento, che secondo il Centro Geofisico Prealpino dovrebbero comparire – timide – da venerdì notte.

I dati del giorno sono preoccupanti. A Saronno le polveri sottili Pm10 toccano i 77 µg/m³, il 50% in più della soglia massima. A Busto Arsizio e Legnano si toccano i 73 µg/m³, a Gallarate si arriva a 69 µg/m³. Ma anche a Varese si sta, seppur di pochissimo, sopra i limiti, con 51 µg/m³, ma nella zona prealpina le cose vanno un po’ meglio (anche se il livello complessivo di inquinanti è alto)

Le mappe però mostrano anche alcune concentrazioni elevate in alcuni Comuni: ad esempio a Gazzada Schianno il modello matematico di Arpa calcola una concentrazione di Pm10 di 61 µg/m³, a Malnate di 57.

La concentrazione di Pm10 calcolata dai modelli matematici Arpa

Nel frattempo l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha ricevuto la richiesta da parte della Segreteria del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, di partecipare ad un incontro istituzionale tra Governo e Regione che si terrà lunedì alle 12.30 in Prefettura a Milano. «Ho accolto con favore la richiesta di un incontro con il ministro Costa. Ritengo opportuno questo momento di confronto – ha detto Cattaneo – che anche io avevo chiesto nei giorni scorsi per parlare oltre che della qualità dell’aria anche di temi prioritari dal punto di vista ambientale e dello sviluppo sostenibile per la Lombardia come le bonifiche dei siti di interesse nazionale, la Pre Cop e la Youth Cop a Milano, la gestione dei rifiuti e la prevenzione della criminalità e la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile. Sono certo che si tratterà di un incontro istituzionale e non di un incontro di partito al quale non avrei alcun titolo né interesse a partecipare».