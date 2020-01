Da Josè Altafini a Milena Bartolini. Tutti i protagonisti del premio Gianni Brera

Anche quest’anno la The Boga Foundation ha fatto parte dell’organizzazione del Premio Gianni Brera – Sportivo dell’anno 2019. Un Premio davvero speciale, quello svoltosi il 21 gennaio presso il Teatro Dal Verme di Milano, in quanto concomitante con i 100 anni di Gianni Brera.

Tutto in una serata, condotta dal giornalista Mino Taveri, durante la quale sono stati assegnati trofei e riconoscimenti. Una passerella di campioni che si sono distinti nel 2019 non solo per le proprio imprese sportive ma anche per le loro storie di campioni.

Ecco il lungo elenco dei premiati:

F.C. Internazionale, Real Madrid, Futbol Club Barcelona e Athletic Club Bilbao (Top Five Leagues) i quattro club in Europa che una volta nelle massime divisioni non hanno mai giocato in divisioni inferiori

Vladmir Petkovic – ct della Nazionale Svizzera di calcio

Josè Altafini – Campione del Mondo con il Brasile nel 1958 e indimenticabile calciatore di Milan, Napoli e Juventus

Milena Bartolini – ct della nazionale femminile di calcio

La Nazionale di Pallanuoto italiana fresca dell’oro mondiale.

Gli Agenti delle polizie Locali che a settembre si sono misurati nella terza edizione dei campionati del Mondo

Giorgio Martino, voce storica dello sport in Rai, che nel suo ultimo libro racconta la rivalità ciclistica tra Merckx e Gimondi

Oney Tapia – Atleta paralimpico italiano argento nel lancio del disco ai recenti mondiali a Dubai.

Per la sezione Under 18 ai quali è stato consegnato il premio scultura realizzato dai Fratelli Boga:

Alessandra Ilic – Promessa del taekwondo con tre titoli italiani giovanili.

Giulia Marchisio – Campionessa e promessa azzurra di “boccia paralimpica” fra le prime atlete del ranking italiano nella sua categoria.

L’albo d’oro del Premio Brera, che nella sua prima edizione premiò la Ferrari, annovera tra gli altri l’Olimpia Milano Basket, la F.C. Juventus, Daniele Molmenti, Cecilia Camellini, “Bebe” Vio, Gianni Petrucci, AC Milan, Valentina Vezzali, Gigi Buffon, Claudio Ranieri, e così via. Tra i premiati del 2018 si ricordano Zlatko Dalic, La Nazionale di Volley Femminile, Mara Navarria.

La cerimonia, alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, e dei premiati, è stata condotta da Mino Taveri,

Il Circolo “Navigli – Artisti e Patriottica”, ideatore e promotore del Premio Gianni Brera rappresenta una pagina importante della socialità e dell’aggregazione a Milano. Fondato nel 1999 contribuisce alla crescita della Cultura, dello Sport e della vita sociale.