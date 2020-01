La loro padroncina non c’è più, due cagnoloni cercano casa

Il canile di Cittiglio manda questo appello: “Alice e Samuel sono due dolcissimi nonnini di 11 anni. Non è stato un bel Natale per loro: la loro padroncina, ancora giovane, è morta all’improvviso, e loro sono finiti in canile.

Sono due cagnoloni molto affettuosi, abituati in casa. Sanno stare con i gatti e sono entrambi sterilizzati. Si trovano in canile a Cittiglio e cercano casa. Per informazioni 339/8345425 Micaela o Giuliana 339 /3432946 (anche su whatsapp)”