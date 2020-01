La Valgrande si presenta, con il nuovo Centro Visite a Cicogna

Domenica 2 febbraio sarà un grande giorno per Cicogna e per il Parco Nazionale Valgrande: nel villaggio “porta” della grande area wilderness si festeggia San Giulio e viene inaugurato il Centro Visita, con il nuovo attesissimo allestimento.

Una giornata che, complici anche le temperature miti di questo anomalo gennaio, porterà molte persone fino al paesino.

Per l’occasione, Parco e gestori dell’Ostello – che ha sede sempre a Cicogna – proveranno a sperimentare il car-pooling, per ridurre il traffico di auto che si muove sulla stretta e tortuosa strada che si arrampica su per i monti, scavalcando la forra del rio Val Grande.

Il sistema, per ora, è semplice: ci si ritrova alle 10 del mattino a Rovegro (il paese dove finisce la strada principale), si contano le persone e si prende il numero di auto necessario per salire all’inaugurazione, che è alle 11. «Nei fine settimana, con la bella stagione, il traffico può essere un problema» spiega il gestore dell’Ostello, Andrea Avogadro. Non solo per il parcheggio all’ingresso di Cicogna, ma perché la strada è veramente stretta e l’incrocio tra un veicolo che sale e uno che scende richiede manovre a volte complicate.

Ecco perché ora si vuole provare la via del car pooling. Per informazioni e per comunicare la propria disponibilità, per domenica 2 febbraio, rivolgersi all’Ostello del Parco: 371/3571697, booking@visitvalgrande.it.