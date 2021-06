La Valgrande riparte dal BellezzaFest

“Abbiamo bisogno di fantasia e di arte, di sognare e di immaginare, di stupirci e di meravigliarci, e abbiamo bisogno di tornare a farlo insieme. Immaginatevi un trapezio e sullo sfondo le montagne incontaminate della ValGrande, appesa a dei tessuti una artista di circo che volteggia… Prima e dopo la sua performance, musicisti di band itineranti accompagnano il pubblico fra un’esibizione e l’altra: questa bella immagine non è fantasia, ma è quello che accadrà nella prima edizione del ValGrandeBellezzaFest” Così gli organizzatori hanno presentato il nuovo festival della Val Grande, nato coraggiosamente durante le restrizioni per il contenimento della pandemia, spinti dalla voglia di ricominciare non solo a lavorare ma anche di offrire al pubblico occasioni per gustare insieme rappresentazioni artistiche e momenti di intrattenimento per soddisfare il bisogno di cultura, di arte e di bellezza di cui abbiamo tanta necessità.

ValGrandeBellezzaFest animerà le realtà di Cossogno e Cicogna (VB) dall’8 all’11 luglio 2021 con variegati appuntamenti di circo e di musica. Il festival in numeri: 4 giorni di festa, 4 compagnie di circo contemporaneo e 3 marching band, 9 spettacoli, 1 residenza artistica e 2 laboratori di circo per bambini.

Il tutto realizzato con l’utilizzo di un linguaggio internazionale, poco parlato e molto visivo e uditivo, adatto anche ai tanti turisti stranieri della zona, per grandi e piccini, nel rispetto della natura e dell’ambiente che ci ospita. E nella scelta delle discipline circensi si sono privilegiate quelle acrobatiche in aria, per sottolineare il parallelismo tra i trapezi e la verticalità delle montagne.

ValGrandeBellezzaFest è stato pensato in un’ottica sostenibile, tradotta nel coinvolgimento equilibrato di artisti di comprovata esperienza e fama e di giovani leve, nonché di vicine scuole di circo; nell’investimento su una giovane compagnia di circo con l’obiettivo di far partire un loro primo tour, al fine di sostenere gli artisti emergenti; nell’allestimento di spettacoli con basso impatto ambientale per la mancanza di grandi strutture e impianti audio e luci potenti.

E per renderlo ancora più sostenibile invitiamo il pubblico a non venire solo per gli spettacoli, ma di cogliere l’occasione per attaccarci almeno un giorno e approfittarne per qualche escursione e gustare la bellezza di questi paesaggi. Una prima edizione, piccola nelle dimensioni ma già con grandi mire e prospettive, con un’offerta artistica di alta qualità: partiamo da Cossogno e dalla sua frazione Cicogna, unico villaggio abitato all’interno del Parco Nazionale ValGrande, per puntare già dalla prossima edizione a coinvolgere tutti i Comuni del Parco, con esibizioni non solo nei centri abitati ma anche negli alpeggi, teatri naturali di indiscusso fascino.

Gli artisti e le compagnie ospitate: Barlafus, giovane compagnia in residenza artistica; Olivia Ferraris; Dirty Dixie Jazz Band; Miss Jenny Pavone; Spider Brass Band; Cirque Toamême; Mefisto Brass Band. Una sana boccata d’arte che vuole avere una ricaduta positiva anche sul territorio, sugli operatori delle strutture ricettive e sugli abitanti.

Un Parco Nazionale affascinante, una natura padrona e rigogliosa, l’area wilderness più grande di tutto l’arco alpino e di tutta Europa, molto conosciuta e apprezzata all’estero ma meno in Italia, specialmente dai piemontesi, che con l’occasione vorremmo avvicinare un po’ di più alla frequentazione di questi territori.

A sostegno del settore turistico e della ristorazione, sarà quindi incentivato il pernottamento nelle strutture ricettive della zona e il consumo di prodotti gastronomici locali nei ristoranti e dai produttori del luogo, oltre che nell’area ristoro adibita nel Parco di Inoca. Per andare incontro alle esigenze di diverse tipologie di visitatori, sarà inoltre organizzata un’area riservata per i camper e le tende, offrendo gratuitamente la possibilità di campeggio: ricettività e ospitalità, elementi chiave del mondo della montagna. L’idea è nata da Massimo Dellavecchia, direttore artistico del festival e organizzatore di eventi di Novara, che da qualche anno gestisce l’Ostello ValGrande a Cicogna. Da subito ha trovato un’ottima accoglienza da parte del Comune di Cossogno che, con il sostegno dell’ente Parco Nazionale ValGrande e di sponsor privati, e la preziosa collaborazione delle associazioni locali, ha trovato le risorse per supportare questa nuova avventura. Non resta che viverla, nella massima spensieratezza ma anche nel rispetto della sicurezza: saranno rispettate tutte le norme anti Covid-19, motivo per cui l’accesso agli spettacoli sarà limitato e solo su prenotazione. P

er prenotare è sufficiente compilare il form presente sul sito www.valgrandebellezza.it e presentare l’e-mail di conferma ricevuta una volta arrivati sul luogo dell’evento. Info, programma completo e dettagli su www.valgrandebellezza.it