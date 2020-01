L’Almanacco dell’anno al Melo

Proseguono gli appuntamenti dell’Università Aperta all’Università del Melo.

Venerdì 10 gennaio alle ore 15.00 presso la Sala Dragoni, in via Magenta 3 a Gallarate, si terrà l’incontro dedicato all’Almanacco dell’Anno, tra storia attualità, eventi, personaggi e consigli per la lettura, per ricordare, commemorare, a volte anche emozionarsi insieme, ripercorrendo la Storia che è stata e che ogni giorno si va facendo attorno a noi.

L’ingresso all’incontro è, come di consueto, libero e gratuito.

Per informazioni: 0331 708224 – udm@melo.it