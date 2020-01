L’antica Grecia va in scena all’auditorium Paccagnini

Uno spettacolo per entrare nella mente degli antichi greci, tra sacro e profano. All’auditorium Paccagnini di Castano Primo, una serata dedicata al mondo che ancora oggi, a distanza di più di 2000 anni, continua ad affascinarci.

Si chiama Uomini e dei ed è scritto interamente da Giorgio Putzolu, decano del teatro e fondatore della compagnia ‘Crossroads – intrecci culturali‘ di via Volta a Gallarate (ne avevamo parlato qui), che ne ha curato la regia insieme a Edoardo Severgnini. Domenica 26 gennaio, ore 21, gli attori del secondo anno – Crossroads offre un corso di tre anni, dove si affrontano i passi più importanti della storia del teatro – affronteranno un viaggio introspettivo nelle complesse menti degli eroi e degli dei greci, da Ares, Dioniso, Atena e molti altri.

L’appuntamento si inserisce in una tre-giorni intensa per il teatro castanese: sabato sera si terrà lo spettacolo Mai più guerre, mentre lunedì, in occasione della giornata della memoria, andrà in scena Vagoni e barconi: una pièce per ricordare gli orrori del genocidio e uno spunto di riflessione sui drammi del presente.