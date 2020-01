Legnano in anticipo, Castellanzese in Brianza

Il Girone B della Serie D si sdoppia nel weekend – guardando al turno infrasettimanale di mercoledì 15 gennaio – con gare in programma sia sabato 11, sia domenica 12 gennaio. (Foto LegnanoNews)

Giocherà in anticipo il Legnano, atteso a Levico Terme, mentre la Castellanzese scenderà in campo domenica a Carate Brianza contro la Folgore.

LEVICO TERME – LEGNANO

Trasferta insidiosa in Trentino per il Legnano, che vedrà l’esordio in panchina del nuovo allenatore Giovanni Cusatis dopo le dimissioni di Vincenzo Manzo. Sarà una gara insidiosa per i lilla che, a cavallo tra anno vecchio e nuovo, arrivano da due sconfitte interne per 1-0 contro Castellanzese e Milano City, pur mantenendo il secondo posto in classifica. Il Levico sta costruendo la propria salvezza in casa (14 punti su 19 li ha fatti sul campo amico) e arriva dalla bruciante sconfitta 5-2 a Castellanza: doppio motivo per i lilla per tenere la guardia alta.

FOLGORE CARATESE – CASTELLANZESE

Trasferta insidiosa anche per la Castellanzese, che arriva dalla bella vittoria all’esordio di 2020 contro il Levico e ha festeggiato nella serata di giovedì la nascita del primo club di tifosi, il “Sogno Neroverde”.

L’obiettivo sul campo dei ragazzi di mister Achille Mazzoleni deve essere quello di provare a infilare un po’ di risultati positivi, ma a Carate Brianza non sarà facile contro una Folgore ambiziosa e che punta alle prime posizioni della classifica.