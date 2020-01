Cusatis è il nuovo allenatore del Legnano

Le dimissioni di mister Vincenzo Manzo sono state un fulmine a ciel sereno a Legnano, con la squadra seconda in classifica nel Girone B di Serie D, alle spalle solo della Pro Sesto. (Foto LegnanoNews)

Eppure dopo la sconfitta interna contro il Milano City l’allenatore piemontese ha deciso di lasciare la guida tecnica della squadra. La società lilla non si è persa d’animo, ha preso atto della decisione di Manzo e si è mossa subito per cercare il sostituto.

Nella serata di lunedì 6 gennaio il presidente Giovanni Munafò ha presentato alla stampa il nuovo mister: Giovanni Cusatis. Ex allenatore di Pro Patria e Milano City, il tecnico classe 1967 ha un lungo trascorso in lilla come giocatore: ha infatti vestito la maglia del Legnano dal 1994 al 1998, accumulando 96 presenze.