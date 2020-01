Il Legnano cade in casa, bel successo per la Castellanzese

Giornata di campionato che sorride alla Castellanzese, che fa un altro bel passo verso la salvezza, mentre fa disperare il Legnano, sconfitto 1-0 in casa dal Ponte San Pietro. (Foto Castellanzese.com)

CASTELLANZESE – SCANZOROSCIATE 2-1

Non era una gara facile per la Castellanzese, che al “Provasi” ospitava la squadra terza in classifica. Eppure i neroverdi di mister Achille Mazzoleni sono riusciti a conquisTare tre punti da grande squadra che permettono di fare un altro passo in ottica salvezza. I bergamaschi hanno trovato il vantaggio al 24′ del primo tempo con Paris, ma la Castellanzese non si è fatta abbattere. Al 35′ della prima frazione è arrivato il pareggio firmato da Mazzola mentre la rete che porta tre punti in casa Castellanzese l’ha realizzato Gibellini al 26′ della ripresa.

CASTELLANZESE – SCANZOROSCIATE 2-1 Marcatori: pt: 24’ Fumagalli A, 35’ Mazzola; st: 26′ Gibellini Castellanzese: Alìo, Mazzola, Ghilardi, Bigioni (19′ st Mauri), Alushaj, Perego, Chessa (41′ st Sestito), Esposito, Banfi (19′ st Marchio), Gibellini. A disposizione: Colnaghi, Florindo, Rudi D, Selle. All: Mazzoleni Scanzorosciate: Colleoni, Moraschini (12′ st Bertolotti), Corno (31′ st Lizzola), Nessi, Paris, Rota, Zambelli, Vallisa, Aranotu, Fumagalli A, Bangal (12′ st Giangaspero). A disposizione: Berardelli, Gambarini, Uccelli, Albini, Fumagalli S. All: Valenti Arbitro: Ferreri Caputi di Livorno (Degiovanni – Isolabella) Ammoniti: Paris, Gibellini, Fusi, Lizzola Spettatori: 300

LEGNANO – PONTE SAN PIETRO 0-1

Prima sconfitta sulla panchina del Legnano per mister Giovanni Cusatis. E’ però un ko che brucia per i lilla, che vedono la capolista Pro Sesto tornare davanti di tre punti e vedono avvicinarsi minacciosa l’Arconatese, che continua a vincere. Al “Mari” a condannare i legnanesi è la rete al 3′ della ripresa di Ruggeri. Il Legnano ha provato a spingere forte nel finale in cerca quanto meno del pari, ma la difesa bergamasca ha retto portandosi a casa l’intera posta.

LEGNANO – PONTE SAN PIETRO 0-1 (0-0) Marcatori: 48′ Ruggeri (P) Legnano: Ragone, Nava, Foglio, Ricozzi, Miculi, Ciappellano, Montenegro, Rinaldi, Cocuzza, Perez, Gasparri.

A disposizione: Sottoriva, Ortolani, Borghi, Pennati, Bellagente, Chiodini, Fabozzi, Pllumbaj, Pavesi. All.: Cusatis Ponte San Pietro: Alborghetti E., Alborghetti M., Zambelli, Pedrocchi, Mandelli, Simonetto, Ruggeri, Solcia, Travellini, Ferreira Pinto, Canalini. A disposizione: Pennesi, Noris, El Kabbou, Rota, Kritta, Ametrano, Trajkovic, Capelli, Merati. All.: Mignani

Arbitro: Silvera di Valdarno. Ammoniti: Mandelli (P)

RISULTATI: Arconatese – Dro 3-0; Brusaporto – Seregno 1-0; Castellanzese – Scanzorosciate 2-1; Folgore Caratese – Caravaggio 0-4; Legnano – Ponte San Pietro 0-1; Levico – Inveruno 1-0; NibionnOggiono – Milano City 3-1; Tritium – Pro Sesto 1-2; Virtus Bolzano – Villa Valle 3-2; Visrtus CiseranoBergamo – Sondrio 1-1.

CLASSIFICA: Pro Sesto 50; Legnano 47; Arconatese 44; Scanzorosciate 42; Tritium, Brusaporto 38; Folgore Caratese, Sondrio 37; NibionnOggiono, Seregno 35; Virtus CiseranoBergamo 31; Ponte San Pietro 29; Caravaggio, Castellanzese 28; Virtus Bolzano 27; Levico 26; Villa Valle 23; Milano City, Dro 16; Inveruno 13.