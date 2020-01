Il Legnano vince ancora, un punto per la Castellanzese

Finisce in pareggio lo scontro salvezza tra Castellanzese e Milano City. Con questo pareggio i castellanzesi mettono anche fuori la testa dalla zona playout, ora delimitata dalla Virtus Bolzano con 24 punti, uno in meno dei neroverdi. Continua invece la coabitazione in vetta alla classifica del Legnano con la Pro Sesto. I lilla con un secco 0-3 regolano senza difficoltà la pratica Inveruno, sempre ultimo in classifica.

MILANO CITY-CASTELLANZESE 1-1

Parte forte il Milano City, che al 1’ trova un palo con il destro di Mecca. Dal 21’ però i padroni di casa restano in dieci, e al 34’ l’arbitro fischia un rigore per i neroverdi: sul dischetto ci va Chessa che porta avanti i suoi. Poco dopo si rischia il raddoppio con Gibellini che spara sull’esterno rete dopo un contropiede. Sempre Chessa e Bibellini vengono fermati, al 45’, da due prodigisi interventi del portiere avversario Alìo. Nel secondo tempo gli ospiti continuano a cercare il raddoppio, ma al 14’ il Milano City conquista un rigore con De Angeli, che viene poi calciato da Mammetti: se Gilardelli para il penalty, nulla può sulla ribattuta dello stesso Mammetti. I neroverdi si riversano in avanti: al 43’ Banfi prova l’acrobazia su cross di Chessa ma l’esecuzione non è delle migliori.

INVERUNO-LEGNANO 0-3

Legnano che non parte in modo ottimale ad Inveruno, ma che poi emerge, al 37’ con il gol di Cocuzza. Il goleador lilla, alla prima vera azione, raccoglie il suggerimento di Rinaldi sigla il vantaggio. Dopo il gol si vede un altro Legnano, più combattivo e in partita. Al 60’, gli viene annullato un gol. Poco male, al 68’ Gasparri raddoppia dopo aver seguito bene il contropiede diretto da Pllumbaj. La ciliegina sulla torta arriva al 94’, ancora con Pllumbaj ad ispirare Pavesi che segna. Manca però la soddisfazione del sorpasso, visto che la Pro Sesto ha vinto, di misura, contro la Virtus Bolzano.