Lo sciopero blocca i treni in Lombardia

Lo sciopero Trenord del sindacato autonomo OrSa blocca la Lombardia, almeno fuori dalle fasce di garanzia.

Anche in fascia pendolare si sono registrati grandi assembramenti nelle stazioni e qualche ritardo sparso, anche a causa del grande afflusso concentrato prima delle 9 del mattino (foto A. Facchin).

Lo sciopero proseguirà fino alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì. Trenord assicura la circolazione dei treni con partenza e arrivo previsti entrambi tra le 6 e le 9 del mattino e tra le 18 e le 21 per il rientro pomeridiano, limitatamente alla lista specifica prevista che trovate cliccando qui. Per garantire i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa, invece, sono previsti autobus sostitutivi (per le eventuali corse non effettuate) tra Milano Cadorna Malpensa e tra lo scalo aeroportuale e Stabio (linea Malpensa-Bellinzona).

Nella mattina di oggi, mercoledì 8 gennaio, sono stati registrati anche alcuni ritardi ai treni in circolazione sulla linea FerrovieNord Milano–Saronno–Varese–Laveno per un guasto a Laveno.

Sulle linee FerrovieNord sembrano comunque in circolazione un buon numero di treni per le direttrici di Saronno, Varese-Laveno, Malpensa e Como.

L’astensione, è stata convocata dall’OrSa e ha causato un forte scontro con l’azienda Trenord, che invece ha sottolineato come siano stati chiusi accordi con tutte le altre sigle sindacali. Già l’ultimo sciopero del 2019 convocato da Orsa, domenica 16 dicembre, aveva visto uno scontro frontale tra il sindacato autonomo e l’azienda di trasporti: l’astensione dal lavoro di domenica, quando non sono previste fasce di garanzia, aveva avuto un peso particolare, anche in considerazione del fatto che il periodo prima di Natale è quello in cui si registravano particolari picchi di viaggiatori.

Alla vigilia dello sciopero ha fatto anche notizia la comparsa del primo avviso d’appalto che testimonia l’intenzione di Regione Lombardia di confermare a Trenord (di cui Regione, indirettamente, è socia) il servizio per il trentennio 2021-2030.