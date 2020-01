Lo scrittore Kerbaker apre ad Angera il Kapannone

Lo scrittore e bibliofilo Andrea Kerbaker che ha fondato a Milano la Kasa dei libri a giugno aprirà ad Angera sul Lago Maggiore il Kapannone, uno spazio di 400 metri quadrati, dove potrà ospitare fino a 50mila volumi. Inizialmente, nell’ex capannone industriale acquistato da un fallimento, Kerbaker ne trasferirà circa 15mila che verranno condivisi con gli appassionati di libri e cultura. La notizia è apparsa sulle pagine culturali di Repubblica e dalla Kasa milanese confermano la notizia.

La formula di Kerbaker è originale. Alla Kasa dei Libri, che si trova in Largo De Benedetti 4, si puo’ accedere citofonando agli appartamenti al quarto, quinto e sesto piano dove lo scrittore ospita la sua biblioteca personale che è messa a disposizione di chiunque. Negli scaffali della Kasa ci sono anche copie di libri pregiati e rari che gli ospiti possono sfogliare come se fossero a casa propria. Ma quella dello scrittore milanese è molto di più di una biblioteca. È un luogo dove le persone si incontrano per condividere cultura, esperienze e progetti. È sufficiente dare un’occhiata al calendario per scoprire un’intensa attività di laboratori per le scuole, incontri con scrittori e mostre.