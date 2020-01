Per mantenere un solido curriculum serve apprendimento continuo nelle lingue

Il mercato del lavoro sta cambiando profondamente e in fretta e diventa fondamentale giocare la partita dell’apprendimento continuo per mantenere solido il proprio curriculum. Questa dinamica si verifica anche nel mondo delle lingue. In particolare, le figure dei mediatori culturali e dei traduttori e interpreti sono molto ricercate da diversi soggetti.

Le organizzazioni statali, le regioni, le province e le amministrazioni locali ma anche le cooperative, le associazioni e gli enti no-profit hanno l’esigenza di dotarsi di mediatori culturali e interculturali che svolgano attività di interpretariato e traduzione e siano al contempo capaci di rivestire il ruolo di “ponte” tra le necessità dei soggetti deboli o vulnerabili e i servizi offerti dagli enti pubblici e privati.

Il mercato della comunicazione interlinguistica richiede traduttori e interpreti per diversi task e funzioni. La profonda conoscenza delle lingue è indispensabile per proporsi nel mercato del lavoro come validi professionisti in grado di trattare testi o contesti dal contenuto tecnico e settoriale o di utilizzare tecniche di memorizzazione e prontezza nell’uso orale delle lingue straniere.

La figura professionale dell’operatore base LIS (Lingua dei Segni Italiana) ha l’importante compito di agevolare la comunicazione fra persone sorde e udenti. Al giorno d’oggi l’importanza di figure professionali in grado di aiutare l’accessibilità delle persone sorde nella nostra società è sempre più richiesta, ad esempio presso gli sportelli informativi, nei servizi socio-sanitari, nel settore della Pubblica Amministrazione, nelle strutture assistenziali pubbliche e private e anche all’interno di scuole e aziende.

Per questi motivi, la SSML di Varese, l’istituto universitario che da oltre trent’anni trasforma in un lavoro la passione per le lingue, organizza, a partire da marzo 2020, una serie di Corsi di Alta Formazione destinati a chi vuole rendere ancora più solido il proprio curriculum in questi campi. Si tratta di corsi finalizzati che permettono di acquisire in modo certificato particolari competenze e specifiche professionalità.

Ecco i dettagli:

Tecnica e pratica della traduzione

Mediatore culturale

Operatore base LIS

Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e professionisti esperti nelle varie discipline. Il corso può rientrare nei programmi di internazionalizzazione delle aziende finanziabili dai bandi erogati dalle istituzioni del territorio.

L’inizio dei corsi è previsto per marzo 2020 e prevede 30 unità didattiche erogate il sabato mattina dalle 9:00 alle 13:30 presso la sede della SSML di Varese (via Cavour 30).