“Miss suocera” viene da Lonate Pozzolo

C’è anche una suocera di Lonate Pozzolo tra le premiate di “Miss suocera”, concorso giunto alla 26° edizione, ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli.

Monica Tonetti, 50 anni, artigiana, mamma di Melissa di 24 anni e suocera di Dominic, ha vinto il titolo di “Miss Suocera Dolcezza”.

Gli altri primati:

• “Miss Suocera Damigella d’Onore” MARIA ENRICA RANUZZI, 64 anni, coltivatrice diretta, di Rimini, mamma di Consuelo di 37 anni e suocera di Marco;

• “Miss Suocera Sponsor Top” ALESSANDRA PIVA, 57 anni, impiegata, di Vicenza, mamma di Marco e Matteo, di 33 e 30 anni e suocera di Alessandra;

• “Miss Suocera Sorriso” VITTORIA CAPONI, 61 anni, oss, di Corridonia (MC), mamma di Alessio di 39 anni e suocera di Michela;

• “Miss Suocera Eleganza” MORENA PIETRONI, 59 anni, educatrice, di Mezzana (PI), mamma di Luca di 30 anni e suocera di Lucrezia;

• “Miss Suocera Fashion” MARINA MARCHIONNI, 61 anni, commessa, di Montegranaro (FM), mamma di Maicol di 33 anni e suocera di Cristina;

• “Miss Suocera Sprint” CARLA RIDOLFI, 66 anni, guardarobiera, di Cervia (RA), mamma di Federica di 37 anni e suocera di Roberto;

• “Miss Suocera Romantica” ANGELINA PELLICCIONI, 61 anni, casalinga, di San Marino, mamma di Daniele e Michele, di 38 e 35 anni e suocera di Sara e Giada;

• “Miss Suocera Fashion” GINETTA CARRUBBA, 57 anni, insegnante, di Osimo (AN), mamma di David ed Elisa, di 30 e 19 anni e suocera di Valentina;

• “Miss Suocera in Musica” LORELLA BEDON, 60 anni, casalinga, di Sarzano (RO), mamma di Jessica ed Emily, di 38 e 27 anni e suocera di Andrea;

• “Miss Suocera Solare” MARIA PISTOIA, 57 anni, artigiana, di Imola (BO), mamma di Elena e Carmela, di 37 e 32 anni e suocera di Pasquale e Riki.

La fascia “Miss Suocera Simpatia” è stata assegnata, a pari merito, a:

• ROSARIA MICALIZZI, 58 anni, casalinga, di Arenzano (GE), mamma di Davide e Carola, di 38 e 30 anni e suocera di Eleonora e Giacomo;

• LOREDANA GIANSANTI, 60 anni, impiegata, di Ancona, mamma di Silvia, Sara e Sheila, di 45, 37 e 33 anni e suocera di Simone e Luca;

• LOREDANA CONTI, 66 anni, casalinga, di Monte San Vito (AN), mamma di Thomas e Benedetta e suocera di Matilde e Federico;

• REGINA PRIZYREWSKA, 61 anni, receptionist, di Macerata, mamma di Remigio di 31 anni e suocera di Caterina.

La manifestazione è stata presentata da Paolo Teti e da Debora Ardini “Miss Mamma Italiana Radiosa 2019”. Ospiti d’onore, il corpo di ballo “Casadei Danze” di Cesena dei Maestri Ezio, Mauro, Adriana e Monica Casadei. Madrine d’Onore le Mamme Miss vincitrici del concorso “Miss Mamma Italiana”, le quali hanno sfilato indossando i capi dell’atelier “Calicò” di Riccione.