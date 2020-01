Oltre 2000 visitatori alla mostra presepi di Avis Saronno

È tempo di tirare le somme per gli organizzatori del concorso presepi di Avis Saronno, che anche quest’anno si possono dire più che soddisfatti per il considerevole numero di visitatori.

Oltre 2000 persone hanno visitato la mostra in meno di due settimane. Quest’anno i presepi in gara erano ben 69, suddivisi in due categorie: adulti e ragazzi/scuole/associazioni.

Il prossimo appuntamento è per sabato 18 gennaio ore 16 presso la sede di Avis Saronno per la premiazione ufficiale. Per ogni categoria verranno premiati i primi tre classificati.