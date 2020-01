Openjobmetis: Carter ha firmato, Peak è in Transilvania

Era una profezia facile, quella contenuta nell’articolo di ieri in cui dicevamo che L.J. Peak non sarebbe rimasto “a spasso” dopo aver rescisso il contratto con la Pallacanestro Varese. Tempo qualche ora, e l’ala americana è stata annunciata come nuovo giocatore dell’U-Banca Transilvania, squadra rumena con sede a Cluj-Napoca, città più nota agli sportivi italiani per il club calcistico che ha tesserato negli ultimi anni diversi giocatori provenienti dal nostro Paese, compreso il varesino Giuseppe De Luca.

Peak avrà quindi l’occasione di disputare una coppa, la Fiba Europe Cup, sarà allenato da un tecnico di grande nome come Dusko Vujosevic e probabilmente di spuntare un ingaggio mensile all’insù rispetto a quanto contenuto nell’accordo precedente con Varese. Contento lui, contenti tutti, anche se il mercato attuale continua a contenere storture visto che la Openjobmetis si è trovata, di fatto, a dover rimpiazzare un giocatore che ha scelto di uscire dal contratto senza però trattative con la nuova squadra.

Transeat: nel frattempo il club biancorosso ha annunciato l’ingaggio ufficiale di Justin Carter che, nel frattempo, ha svolto i test fisici e le visite mediche prima di firmare il contratto che durerà sino a fine giugno. Carter, che compirà 33 anni ad aprile, ha un passato fatto anche di esperienze in Eurolega con le maglie (turche) di Galatasaray e Pinar Karsiyaka ed è il classico “giramondo” dei canestri. In carriera, terminata l’università (tre maglie anche in NCAA) si è fermato in Slovacchia, Turchia, Cina, Venezuela, Russia, Israele, Kazakistan, Dubai, Italia e Francia.

In Serie A si è fermato per tutta la stagione scorsa, vestendo la maglia di Sassari con cui – agli ordini di Pozzecco – ha vinto la Fiba Europe Cup e giocato la finale scudetto, pur avendo un minutaggio non troppo elevato (4,9 punti in 15,4 minuti): il suo ruolo era infatti quello di cambio straniero di guardia e ala e cioé McGee e Pierre. Quest’anno l’esperienza in Francia conclusa dopo tre mesi (con Roanne) a causa della rissa in cui ha mandato KO l’altro ex sassarese Mbodj, zuffa che gli è costata una lunga squalifica con il conseguente taglio da parte della formazione transalpina.