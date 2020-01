Pari Solbiatese, gran lotta per il secondo posto

Continuano a regalare emozioni forti i campionati di Prima e Seconda Categoria. In Prima la capolista Solbiatese viene frenata dalla Folgore Legnano, ma mantiene 10 lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici. Nei due gironi di Seconda comandano l’Olgiatese e il Luino, che prova ad allungare. (Foto Facebook – ASD San Michele Calcio)

PRIMA CATEGORIA

La Folgore Legnano impone l’1-1 alla capolista Solbiatese, che mantiene comunque un grande margine sulle inseguitrici. Si conferma al secondo posto la Nfo Ferno, vittoriosa 1-0 a Cantello, L’Ispra supera 1-0 il San Marco mentre la Valceresio passa 2-1 sul campo del San Michele. Perde terreno il Bosto che non va oltre il 2-2 contro l’Antoniana, pari anche per l’Accademia Bmv, 1-1 in casa del Ticinia. Vittorie casalinghe per il Tradate, 1-0 sull’Arsaghese, e per la Turbighese, 3-1 sulla Crennese Gallaratese.

CLASSIFICA: Solbiatese 44; Nfo Ferno 34; Ispra 33; Valceresio 30; Accademia Bmv 29; Bosto, San Michele 27; Tradate 24; Arsaghese, Turbighese 22; Ticinia 21; Cantello, Folgore Legnano 20; Crennese Gallaratese 18; San Marco 14; Antoniana 5.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE N

L’Olgiatese non si ferma, supera 1-0 il Nerviano e continua a comandare il girone. Il Villa Cortese supera 3-0 la Borsanese e rimane al secondo posto sfruttando i pareggi del Canegrate, 2-2 contro il Buscate, e della Pro Juventude, 2-2 contro la Solbiatese. Vittoria esterna per il Lonate Pozzolo, 2-0 sul campo dell’Oratorio San Francesco, la Virtus Cantalupo regola 2-0 il Gorla Minore mentre il Parabiago passa 3-2 in casa del Sant’Ilario. Successo esterno anche per il Samarate, 2-0 sulla Kolbe, termina senza reti tra Robur e Beata Giuliana.

CLASSIFICA: Olgiatese 52; Villa Cortese 37; Canegrate, Pro Juventude, Lonate Pozzolo, Parabiago 34; Solbiatese 33; Virtus Cantalupo 31; Buscate 28; Robur 26; Oratorio San Francesco, Sant’Ilario 21; Gorla Minore, Beata Giuliana 20; Nerviano 19; Kolbe 18; Samarate 16; Borsanese 13.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Il Luino passa 3-2 a Induno Olona e allunga a +5 sulle inseguitrici, sfruttando i pareggi del Lonate Ceppino, 2-2 contro il Buguggiate, e della Sommese, 4-4 a Cuasso al Monte. Risale posizioni il Laveno Mombello che supera 2-0 la Malnatese, così come la Casmo che batte 3-1 l’Arnate. Bel successo per il Caravate, 4-0 al Coarezza, cade il Cairate trafitto in casa 2-0 dall’Eagles. Successo esterno anche per il Ceresium Bisustum, 2-0 a Ponte Tresa sulla Lavena Tresiana, 1-0 del Tre Valli sul San Luigi.