Petardo gli esplode in mano, ferito un 14 enne

Raccoglie un petardo inesploso, lo riaccende e la deflagrazione gli lesiona la mano in maniera gravissima. L’incidente è avvenuto a Cuggiono: vittima un ragazzino di appena 14 anni a cui i sanitari hanno dovuto amputare la mano.

Il fatto è avvenuto prima della mezzanotte, in via De Gasperi. Il ragazzo ha subito l’amputazione dell’arto ma ha anche riportato ustioni di primo grado al volto. E’ stato ricoverato a Rozzano in codice rosso.

Ma sono molti altri gli incidenti avvenuti nella zona del Milanese nelle ore di festeggiamenti: Legnanonews riporta un vero bollettino di guerra.