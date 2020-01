Regione Lombardia premia “Il ponte del sorriso”

Un importante riconoscimento è stato assegnato a Il Ponte del Sorriso da parte di Regione Lombardia nell’ambito della terza edizione della manifestazione “Mai soli”, categoria “con i bambini”, grazie alla segnalazione dell’ASST Sette Laghi, per la quale era presente il Direttore Sanitario Lorenzo Maffioli.

“Mai soli” è un premio che l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha voluto istituire per ringraziare i tantissimi uomini e donne che costantemente e quotidianamente dedicano parte della loro giornata e delle loro energie per aiutare gli altri. Un premio che è diventato appuntamento fisso, ogni anno, per dare evidenza e concretezza della costanza del loro lavoro all’interno degli ospedali.

Sono, infatti, le Direzioni Strategiche delle ASST a indicare le associazioni che vengono poi premiate.

“Premiamo oggi Il Ponte del Sorriso per quanto ha realizzato con tanto impegno e investimento all’Ospedale Del Ponte, uno dei grandi ospedali pediatrici della Lombardia, e per quanto fa ogni giorno per i bambini in ospedale” ha dichiarato l’Assessore Giulio Gallera. A consegnare la targa e la stele della solidarietà di Ilaria Beretta, è appositamente intervenuto anche il Presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti, che al polo materno infantile tiene particolarmente.

“Noi diciamo sempre che un sorriso aiuta anche a guarire e coloriamo molto gli ospedali perché colore fa rima con calore – ha commentato Emanuela Crivellaro, Presidente de Il Ponte del Sorriso -. Grande emozione per un premio da condividere con circa 350 meravigliosi volontari che, ogni giorno, entrano nei reparti pediatrici della Provincia di Varese per aiutare i bambini a guarire giocando e dare sostegno alle loro famiglie, un sostegno che Il Ponte del Sorriso garantisce anche ospitando quelle che provengono da lontano nella Casa del Sorriso”.

A ritirare targa e stele Emanuela Crivellaro era accompagnata dai Consiglieri Claudia Nebuloni, Manuela Ceresola e Riccardo Cappello.