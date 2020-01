Saronno – Seregno, altra giornata di passione

Ancora una mattinata di passione per i pendolari della Saronno-Seregno.

Per un guasto ad un treno tra Albairate e Milano San Cristoforo il traffico ferroviario è stato rallentato dalla prima mattina.

Sono segnalate cancellazioni e ritardi fino a 1 ora sulle corse in partenza. Il personale di servizio di Trenord è al lavoro per il recupero del treno danneggiato, per liberare la linea e riprendere la regolare circolazione.