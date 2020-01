Sfide bergamasche per Legnano e Castellanzese

Quinta giornata di ritorno per il Girone B di Serie D. Domenica 26 gennaio (ore 14.30) Legnano e Castellanzese avranno impegni sui rispettivi campi di casa contro due formazioni della provincia di Bergamo.

LEGNANO – PONTE SAN PIETRO

Il Legnano andrà in caccia di tre punti al “Mari” contro il Ponte San Pietro, formazione di categoria ma che in questo campionato non è ancora riuscita a trovare continuità alternando belle vittorie a inaspettati capitomboli. Per i lilla servirà la massima concentrazione possibile per superare l’ostacolo e provare a sfruttare un passo falso della Pro Sesto, impegnata sul campo della Tritium, per provare a ritrovarsi da sola al primo posto.

CASTELLANZESE – SCANZOROSCIATE

Impegno molto duro per la Castellanzese che al “Provasi” affronterà una delle sorprese migliori di questo campionato. Lo Scanzorosciate, da diverse stagioni in categoria, è terzo in classifica e non ha nessuna intenzione di rallentare il proprio ritmo. I neroverdi di mister Achille Mazzoleni non possono però lasciare punti per strada per continuare a viaggiare fuori dalla zona playout.