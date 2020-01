Sicurezza, Gallarate vuole far decollare anche il drone (e attrezzare la Boschina)

Si stanno attrezzando un po’ tutti i Comuni, per usufruire fino in fondo delle possibilità offerte dalla Regione nel settore sicurezza e Polizia Locale, dal valore complessivo di 2,6 milioni di euro. E anche Gallarate non fa eccezione.

Il progetto, affidato alla struttura di fundraising di Palazzo Borghi, è stato battezzato“Attrezziamoci per una maggiore sicurezza cittadina” e comprende interventi molto diversi tra loro.

Tra questi spicca, come curiosità, l’acquisto di un drone, strumento sempre più spesso impiegato anche dai comandi di Polizia Locale (ad esempio per monitorare e documentare dall’alto abusi edilizi o discariche abusive). Il finanziamento richiesto a Palazzo Lombardia è di 3.111 euro.

D’immediato interesse per i cittadini è invece un altro intervento, l’installazione di una colonnina SOS con supporto di telecamera di contesto, che Palazzo Borghi vorrebbe portare alla Boschina, frequentata area verde cittadina. In questo caso il finanziamento richiesto è di 4.764,10 euro.

Meno insoliti gli altri finanziamenti riichiesti: 24.253,60 sono chiesti per l’acquisto di una autovettura ecologica, per rendere meno impattante il lavoro della PL. Altri 8.681,52 sono invece richiesti a Palazzo Lombardia per l’allestimento di un armadio blindato per custodi armi.