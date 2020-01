Sicurezza e qualità dei nidi: un mese per approfondire

“La richiesta di approfondimenti da parte della Commissione competente permetterà ai consiglieri di comprendere in maniera precisa e puntuale i contenuti della delibera approvata dalla Giunta”, afferma l’assessore regionale alle Politiche sociali Stefano Bolognini in merito al rinvio al 26 febbraio della della discussione sugli asili nido in Commissione consigliare.

La decisione di rimandare il dibattito è arrivata nella serata di ieri, 29 gennaio, dopo la manifestazione di mille educatori davanti al Pirellone del giorno prima, preoccupati per una delibera di Giunta in materia di asili nido che, oltre a rimodulare le settimane di apertura delle strutture e il rapporto numerico tra educatori e bambini, apre alla possibilità di inserire nei nidi del personale volontario.

“Mi auguro che la proposta della giunta venga valutata con equilibrio e non con il solo fine di porre in essere strumentalizzazioni a fini politici – ha aggiunto Bolognini – L’unico obiettivo della Regione Lombardia è quello di garantire un servizio che faccia della sicurezza dei bambini e della qualità il punto di riferimento della nostra offerta. E la delibera della Giunta va esattamente in questa direzione”.