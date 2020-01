Il sindaco si arrabbia con il medico di base che si sposta a Coarezza

Il medico di base sposta l’ambulatorio e il Sindaco si arrabbia. Avviene a Golasecca dove Claudio Ventimiglia ha fatto una comunicazione alla cittadinanza esprimendo la sua contrarietà per la decisione della nuova dottoressa, appena assegnata da Ats Insubria, di spostarsi , dal prossimo 3 febbraio, dalla sede di via Marconi all’ambulatorio comunale di via Colombo di Somma Lombardo a Coarezza.

« Il sindaco e l’amministrazione comunale si dissociano categoricamente da tale improvvisa ed immotivata decisione».

Il problema per la cittadinanza è che quell’ambulatorio comunale è decentrato e non servito dai mezzi : « Il disservizio che tale decisione creerà, coinvolgendo l’intera comunità ma per lo più la fascia debole ovvero gli anziani, sarà comunicata alle sedi istituzionali opportune per le determinazioni di competenza».

Ats Insubria si è già mossa e ha individuato un nuovo medico che riceverà la lettera di incarico nei prossimi giorni e avrà tempo 3 mesi per aprire il proprio ambulatorio: « A questo medico chiederemo di scegliere il comune di Golasecca» ha fatto sapere Ats Insubria. Ats Insubria ricorda, però, che i medici hanno facoltà di scegliere il luogo dove aprire il proprio studio che, di solito, avviene con contratto di affitto a nome dello stesso dottore. Diversi sono i Comuni che mettono a disposizione i locali gratuitamente o a costi moderati per agevolare il servizio in favore della propria cittadinanza.