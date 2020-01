Somma, dopo la sperimentazione diventerà realtà la rotonda di via Locatelli

La rotonda di via Locatelli a Somma Lombardo diventerà realtà. «Confermata la sperimentazione» partita nell’estate scorsa, la giunta intende a questo punto procedere con la costruzione della rotatoria.

Insieme alla realizzazione della rotonda vera e propria, è prevista anche la riqualificazione della pavimentazione della strada e dei marciapiedi sui due tratti della via IV Novembre.

La delibera 54 del maggio 2019, all’avvio della sperimentazione, indicava come importo (a base d’asta) di 360mila euro. E dopo i tre mesi di sperimentazione, l’assessore ai lavori pubblici Edoardo Piantanida conferma il buon esito e annuncia i prossimi passi: «Adesso partirà l’assegnazione a una ditta tramite gara. I lavori dovrebbero partire tra marzo e aprile». «La sperimentazione – conferma Piantanida – è andata bene: in questi mesi abbiamo raccolto i dati e valutato i periodi critici, come il traffico durante l’uscita delle scuole e i weekend».