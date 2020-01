Spaccio in Valcuvia, nuovo blitz all’alba: due fermati

Li hanno trovati scalzi mentre dormivano in un bivacco nel cuore della montagna, erano in due e hanno tentato la fuga ma i carabinieri della compagnia di Luino e della stazione di Castelveccana sono stati in grado di sorprenderli e fermarli.

Sono tuttora in corso le operazioni di recupero dei due soggetti per via della zona particolarmente impervia. Verrà analizzata la sostanza trovata in possesso dei due stranieri.

Sul posto attorno alle 9.15 ha operato anche un elicottero dell’Arma.